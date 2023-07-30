В Новосибирске проходит авиашоу «Виват, Россия!» в Мочище: онлайн-трансляция

Открытие авиашоу «Виват, Россия!» в Мочище началось в Новосибирске.

В Новосибирске 30 июля в 10:30 началось торжественное открытие традиционного авиашоу в Мочище. Прямую трансляцию фестиваля запустили в пресс-службе аэродрома.

Авиашоу в Мочище проводится ежегодно. В 2023 году оно получило название «Виват, Россия!».

Программа началась в 9 часов утра с выступления авиамоделистов. По небу пронеслись мотодельтапланы, мотопарапланы и воздушные шары. В фестивале приняли участие около 400 человек и 80 судов.

В этом году Новосибирская область может отпраздновать сразу 3 праздника, связанных с авиацией: 110-летие со дня рождения трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина, почетного жителя Новосибирска, а также 100-летие отечественной гражданской авиации и 100-летие Министерства спорта Российской Федерации.

Полная программа фестиваля опубликована по ссылке.