В Новосибирске сбили мотоциклиста на Советском шоссе

Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП в Новосибирске.
В Новосибирске, на Советском шоссе, произошла авария с участием мотоциклиста. Инцидент случился днем 30 июля недалеко от микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска.
Паблик АСТ-54 сообщает, что помощь пострадавшему оказали в том числе присутствующие на месте происшествия очевидцы.
По словам подписчика, который предоставил фотографии в паблик, мотоциклист жив, однако он получил серьезные повреждения. Информации от правоохранительных органов по факту ДТП не поступало.
Напомним, в Новосибирской области у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз.