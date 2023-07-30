В Новосибирске сбили мотоциклиста на Советском шоссе

Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП в Новосибирске.

В Новосибирске, на Советском шоссе, произошла авария с участием мотоциклиста. Инцидент случился днем 30 июля недалеко от микрорайона ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска.

Паблик АСТ-54 сообщает, что помощь пострадавшему оказали в том числе присутствующие на месте происшествия очевидцы.

По словам подписчика, который предоставил фотографии в паблик, мотоциклист жив, однако он получил серьезные повреждения. Информации от правоохранительных органов по факту ДТП не поступало.

Напомним, в Новосибирской области у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз.