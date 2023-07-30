В Новосибирской области у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз

В Мошковском районе под Новосибирском в результате ДТП произошло опрокидывание груза.

30 июля в Мошковском районе Новосибирской области у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Ранним утром фура и легковушка столкнулись на дороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении города Болотное. 30-летний водитель Toyota Corolla Fielder выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

«В результате происшествия пассажир легкового автомобиля, мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу, характер травм уточняется», — отметил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Сергей Комиссар.

Из фуры высыпались и загорелись бочки. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, что жители Новосибирска заметили женщину, которая справляла нужду около тротуара. Она пыталась спрятаться в кустах, но её заметили. После — она вышли из-за кустов и начала танцевать.