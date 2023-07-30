В Новосибирске у яхт-клуба 53-летний мужчина на катере врезался в волнорез

Мужчина на катере врезался в волнорез у яхт-клуба Новосибирска.

Днем 29 июля 53-летний мужчина из Новосибирска, управляя катером Quicksilver, у территории яхт-клуба врезался в волнорез. Инцидент произошёл в акватории Бердского залива. Мужчину госпитализировали с множеством травм.

«Судно получило незначительные повреждения борта, разлива топлива не обнаружено», — уточнили в в пресс-службе Восточного МСУТ СК РФ.

Сейчас проводится доследственная проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при управлении водным транспортом».

Напомним, что ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска водитель каршерингового автомобиля врезался в две припаркованные машины и скрылся с места преступления.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что вечером 29 июля во дворе дома №105 на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска водитель Mercedes-Benz S-350 сбил 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка увезли в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.