В Октябрьском районе Новосибирска отключат горячую воду 2 августа

Район Новосибирска останется без воды до середины месяца.

В Октябрьском районе Новосибирска остановится подача горячей воды с 2 августа. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

В настоящее время в городе продолжаются гидравлические испытания систем теплоснабжения. Отключение горячей воды запланировано на территории, обслуживаемой ТЭЦ-5. Будут затронуты 52 улицы, а также территория Военного городка. Восстановление подачи горячей воды намечено на 13 августа. Эти проверки проводятся летом для предотвращения коммунальных аварий в холодный сезон.

В список зон отключения входят такие улицы как Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная, Куприна, Есенина, Кошурникова, Красносельская, Дунайская, Чехова, Богаткова и другие.

Напомним, в Новосибирске 30 июля ожидаются дожди и грозы.