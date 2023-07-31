Бастрыкин взял на контроль инцидент с избиением ребёнка воспитателем в Новосибирске

В Новосибирске проверяют действия воспитателей одного из детских садов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично возглавит проверку детского сада в Новосибирске, где произошло избиение маленького ребёнка.

Инцидент произошел в детском саду "Маленький принц" по адресу улица Кошурникова, 22/2, в Новосибирске, где воспитательница группы жестоко обошлась с малышом. Видео происшествия быстро распространилось в социальных сетях, вызвав яростные реакции горожан.

В результате происшествия, которое попало на камеру видеонаблюдения, ребёнка пытались заставить поесть, но малыш отказался, в ответ на что, воспитательница беспечно бросила его на пол и сильно дернула за руку.

Подразделение Следственного комитета в Новосибирской области незамедлительно начало проверку видео.

Напомним, что недавно в Новосибирской области возник еще один инцидент с малолетним ребенком, когда мать избила свою дочь в магазине, объясняя это тем, что девочка ее не слушалась. Видеозапись вызвала бурное обсуждение, однако в ходе проверки было установлено, что семья была благополучной и не находилась на учете.