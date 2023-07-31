ФК «Новосибирск» одержал победу над «Форте» в домашнем матче

В 3-м туре LEON-Второй лиги ФК «Новосибирск» одержал победу над таганрогским «Форте» со счётом 1:0. Победный гол на 49-й минуте забил отменным ударом в девятку Глеб Бахарев.

НОВОСИБИРСК — ФОРТЕ — 1:0 (0:0)

Гол: Бахарев, 49.

«Новосибирск»: Киселёв, Ларенц, Макурин, Хайруллов, Соловьёв, Нарылков, Шалаев (Бамматгереев, 70), Малеев (Коноплёв, 86), Бахарев (Глухов, 74), Тюрин (Попов, 70), Житнев (Рожков, 70).

«Форте» (Таганрог): Лукьянов, Муслуев, Карташов, Лаврищев (Руднев, 65), Фёдоров (Тоцкий, 71), Шихбабаев (Муромский, 65), Николаев, Охрименко (Володкин, 46), Корольков, Чистяков, Машезов (Халимбеков, 84).

Предупреждения: Корольков, 77 — Попов, 81. Нарылков, 90.

Судья: Труханович (Барнаул).

29 июля 2023 года. Новосибирск. Стадион «Спартак». 2230 зрителей.

Отличная игра и нужная победа! Поздравляем всех, друзья!

Фото в официальной группе «ВКонтакте».

Следующий домашний матч состоится 12 августа в 17:00 с командой «Родина-2» (г.Москва).