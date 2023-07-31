Из Новосибирской области отправили семь автомобилей в зону СВО

В зону СВО отправили внедорожники "Патриот" из Новосибирской области.

Семь автомобилей были отправлены из Новосибирской области в зону СВО для воинского подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отправленные автомобили наиболее востребованы в зоне проведения СВО и являются фургонами и внедорожником "Патриот" от производителя УАЗ.

Минпромторг регионального правительства совместно с местными бизнесменами, по поручению губернатора Андрея Травникова, обеспечивает подразделения в зоне спецоперации всем необходимым. Отправка автомобилей — это один из шагов в этом направлении.

Напомним, в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров поддержал увеличение призывного возраста в России.