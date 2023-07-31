В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров поддержал увеличение призывного возраста в России

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров прокомментировал увеличение призывного возраста до 30 лет.

В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров высказал свою поддержку увеличению призывного возраста в России. Об этом сообщает издание МК-Новосибирск.

По словам Панфёрова, такая мера позволит обучить больше квалифицированных бойцов. Он отметил, что 30-летние солдаты будут иметь другое отношение к службе и боевым действиям, чем 18-летние, так как они уже имеют определенный жизненный опыт.

Панфёров также заявил, что увеличение призывного возраста до 30 лет может быть временной мерой, которая уже принималась в тяжелые исторические периоды.

Однако, по словам командира «Веги», что пока неизвестно, изменится ли ситуация с количеством бойцов после введения изменений. Также он добавил, что не видит смысла сдвигать нижнюю границу призывного возраста до 21 года, так как это противоречит главной цели нововведения – увеличению числа солдат.

С его слов, что текущие 1 миллион 200 тысяч военных недостаточно для защиты России, и сокращение Вооруженных Сил до минимума было ошибочным.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пять человек написали заявления в полицию на пенсионерку с флагом Украины.