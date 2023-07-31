Кардиолог стал самым востребованным врачом у россиян

Россияне рассказали, к каким врачам они обращаются чаще всего.

Аналитики «СМ-Клиника» и Pressfeed выяснили, что в число самых востребованных врачей у россиян вошли отоларинголог (13,4%), кардиолог (9,9%) и невролог (9,4%), пишет «Газета.Ru».

Что касается самых популярных услуг, то ими стали: различные манипуляции в процедурном кабинете (41%), услуги врачей УЗИ (30,4%), рентгенологов (17,6%) и эндоскопистов (7,6%).

Более того, тему здоровья стали активно освещать СМИ. В первом полугодии 2023 года, по данным Pressfeed, через сервис было прислано 2329 комментариев медиков, в то время как за тот же период 2022 года их было 1772.

Напомним, россияне признались, что больше всего боятся онкозаболеваний.