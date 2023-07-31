Под Новосибирском водитель Lexus погиб в лобовом столкновении с грузовиком

В Новосибирской области на трассе водитель Lexus погиб в ДТП с фурой.

В ночь на 29 июля в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись Lexus и грузовой автомобиль. Водитель Lexus погиб, пассажир получил множественные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Предварительно известно, что авария произошла в 3:15 утра. Водитель Lexus RX 350 в возрасте 23 лет ехал со стороны Кемерово в сторону Новосибирска, и на 148 километре выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Renault, которым управлял62-летний водитель.

Водитель кроссовера скончался на месте происшествия, а 19-летний пассажир получил множественные травмы. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Следственно-оперативная группа полиции и ГИБДД выясняет точные обстоятельства аварии. По одному из предположений, водитель Lexus мог уснуть за рулём.

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