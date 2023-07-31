Под Новосибирском два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком

В Новосибирской области произошло тройное ДТП.

В Новосибирской области вечером 30 июля произошло тройное ДТП на автодороге Верх-Тула — село Ленинское. Об этом сообщили в телеграмм-канале «Новосибирск с огоньком».

По данным очевидцев, один из легковых автомобилей въехал в грузовую "газель", а другой вылетел в кювет и перевернулся. В момент аварии на дороге была плохая видимость.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации от Госавтоинспекции пока нет. Со слов очевидцев, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, под Новосибирском 70-летнему мужчине вынесли приговор после смертельного ДТП.