Под Новосибирском монтажник скончался в больнице после падения с высоты

Под Новосибирском директора строительной организации приговорили к 2 годам после смерти монтажника.

В Новосибирской области 49-летний руководитель строительный организации признан виновным в нарушении правил безопасности, которые привели к смерти монтажника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый мужчина был ответственным за охрану труда и допустил к работам на высоте сотрудника без обеспечения безопасных условий труда. Мужчина не разработал план производства работ на высоте и допустил монтажника строительных конструкций к самостоятельной работе без прохождения обучения по охране труда на высоте и медицинского и психиатрического освидетельствования. Помимо этого, не обеспечил пострадавшего соответствующими средствами индивидуальной защиты.

28 июня 2018 года монтажник выполнял работы на высоте от 6,5 до 9 метров в поселке Красный Яр и сорвался с высоты. В результате падения он получил многочисленные телесные повреждения, от которых скончался в ноябре 2018 года.

Суд признал директора виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ответственностью за соблюдение правил охраны и безопасности работ на срок 2 года. Кроме этого, он выплатит 3 млн рублей родственнице погибшего.



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