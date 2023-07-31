Под Новосибирском прокуратура проводит проверку в детском лагере после жалоб родителей

Под Новосибирском в детском лагере родители пожаловались на плохие условия для детей.

В Искитимском районе Новосибирской области в селе Бурмистрово в детском оздоровительном лагере "Моя феерия" прокуратура организовала проверку после многочисленных жалоб родителей на условия пребывания детей в лагере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательства о пожарной безопасности", — отметили в прокуратуре.

На территории лагеря также работают сотрудники МЧС, Росгвардии и Роспотребнадзора.

По данным регионального Следственного комитет, предварительно, в лагере имеются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также иные нарушения, которые могут быть небезопасными для здоровья детей. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

Напомним, в Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения в детском саду.