В Новосибирске возбудили уголовное дело после избиения в детском саду

В Новосибирске завели уголовное дело на сотрудников детского сада, где избивают детей.

В Новосибирске появилось видео, на котором сотрудники детского сада толкают и бьют детей. После этого началась доследственная проверка, и спустя 2 дня завели уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

На записи камеры наблюдения видно, как воспитатели детского сада на улице Кошурникова применяют насилие в отношении детей. Так, одного из детей женщина толкнула со стульчика, еще нескольких хватала за голову и трясла. Женщина, которая опубликовала эти видео, сообщила, что ещё дочь покинула этот детсад из-за плохого отношения к ней и неправильного питания.

«Были основания подозревать недобросовестное отношение к детям со стороны директора и персонала, но не было доказательств. Мы с некоторыми из родителей пытались сделать хоть что-то, чтобы призвать к ответственности людей, работающих в этом садике, но увы, доказательств не было», — объясняет автор публикации отсутствие мер по отношению к детскому саду.

Если вина воспитателей будет доказана, то по ст. 117 УК РФ (истязание) им грозит до семи лет лишения свободы.