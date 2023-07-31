Сосне из Новосибирской области не хватает голосов в конкурсе «Российское дерево года 2023»

Сосна из Бердска отстает по голосам от тройки лидеров в конкурсе «Российское дерево года 2023».

Во вторник, 1 августа, завершится Национальный конкурс «Российское дерево года 2023». Сосна из Бердска была зарегистрирована под номером один на сайте rosderevo.ru. Хотя дерево из Новосибирской области попало в топ-10 участников, оно значительно отстает по количеству голосов от трех лидеров.

Сейчас на первом месте находится Дуб черешчатый — самый большой дуб в Чувашской Республике, который набрал более 21 000 голосов. Этот дуб зарегистрирован в реестре Памятников природы республиканского значения как «Старейшина чувашских дубов».

Еще есть возможность проголосовать за сосну, чтобы помочь ей подняться в рейтинге конкурса. Сосна Сей была выбрана для участия в конкурсе от региона из-за своих огромных размеров: ее обхват ствола превышает 4 метра, а высота составляет более 26 метров. Это дерево растет на территории детского оздоровительного комплекса и уже 320 лет.



Напомним, в Новосибирске 50% опрошенных назвали недостижимыми стандарты красоты Барби.