В Новосибирске 50% опрошенных назвали недостижимыми стандарты красоты Барби

Более половины жителей Новосибирска считают, что стать Барби — практически невозможно.

В Новосибирске 50% жителей назвали недостижимыми стандарты красоты куклы Барби. Лишь 13% респондентов уверены, что приблизиться к модельным параметрам 90–60–90 — возможно, а 37% придерживаются нейтрального мнения. Это выяснили эксперты платформы «Авито Услуги» на основе опроса среди жителей Новосибирска.

Барби задаёт высокую и недостижимую планку с момента своего появления в 1959 году. Уже 64 года светловолосая кукла олицетворяет стандарты красоты для девочек всего мира. В 2023 году по России 53% женщин считают, что любые «стандарты красоты» слишком идеальные и не стоит даже пытаться им следовать. Того же мнения придерживается 46% мужчин.

Россияне старше 45 лет согласны с этим: более 55% опрошенных отмечают, что любые «стандарты красоты» — это нечто нереалистичное. Однако лишь 41% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет ответил так же.

Каждый четвёртый новосибирец признаётся, что хотел бы соответствовать этим стандартам, но ничего не выходит. По их мнению, выдуманные нормы давят на людей.

Тем не менее, своей внешностью остаются довольны 68% жителей Новосибирска. По России таких ответов больше среди мужчин — 69%, и только половина женщин согласилась с этим мнением — 54%.

Молодые люди до 25 лет также больше удовлетворены своим обликом, чем респонденты старше в возрасте от 45 лет (66% против 54%). Не любят свою внешность 13% жителей Новосибирской области, а 18% затруднились ответить.

Опрошенные считают, что натуральная красота всегда «в моде» (69%), поэтому макияж, увеличение губ, наращивание ресниц и другие процедуры совсем необязательны. Однако 64% респондентов придерживаются мнения, что соответствие общепринятым стандартам привлекают окружающих гораздо больше, чем простая естественность. Всего 6% опрошенных не согласны с этим высказыванием.



Напомним, что врач-косметолог из Новосибирска Ангелина Аленкова руководит салоном красоты, делает контурную пластику губ и лица, а также фотографируется в образе Барби для соцсетей.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что жительница Новосибирска продает редкую куклу Барби 1988 года выпуска. За раритетную игрушку владелица просит 25 тысяч рублей.