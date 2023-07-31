В Новосибирске дорогу к «Сибирь-Арене» построят за 15 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для постройки дороги к «Сибирь-Арене».

В Новосибирске объявили конкурс на строительство дороги от стадиона «Сибирь-Арена» в Ленинском районе до улицы Немировича-Данченко. Подрядчику готовы заплатить 15 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Протяженность планируемой дороги — 600 метров. Согласно контракту, подрядчику также необходимо будет обустроить тротуары и высадить газон на обочине, чтобы укрепить откосы.

Подрядчика окончательно выберут к 10 августа 2023 года. Работы необходимо будет завершить к 16 октября. Также строительная компания, которая возьмётся возводить дорогу, обязана будет поддерживать её состояние в течение 5 лет по гарантии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу Ленина снова открыли для движения автомобилей. В течение месяца длилось обсуждение, стоит ли оставлять её пешеходной навсегда, но в администрации города решили, что движение следует восстановить до следующего крупного праздника. По всей видимости, пешеходной улицу сделают ближе к Новому году.

Также ЛДС «Сибирь-Арена» не могут ввести в эксплуатацию из-за водоочистной станции. Согласно проекту стадиона, канализационные стоки должны сбрасываться в Обь в зоне питьевого водозабора МУП «Горводоканал» — а это запрещено по п.1ч.3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации.