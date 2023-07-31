В Новосибирске хирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли у 66-летней пациентки

В Новосибирске хирурги НИИТО удалили у женщины опухоль, которая разрушала позвоночник.

В Новосибирске провели сложную операцию по удалению опухоли, которая разрушала позвоночник 66-летней пациентки. Операция длилась 10 часов и проводилась командой специалистов, состоящая из нейрохирурга, травматолога-ортопеда, анестезиолога-реаниматолога. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

По данным института травматологии и ортопедии, в 2013 году у Тамары обнаружили новообразование во время планового УЗИ, и онколог направил ее на операцию в НИИТО. После первой операции Тамара Петровна находилась на контроле нейрохирургов несколько лет, наблюдаясь амбулаторно. Однако в начале 2023 года вновь ощутила беспокоящие симптомы.

Со слов заведующего нейрохирургическим отделением №1 Ивана Пендюрина, частота встречаемости опухолей спинного мозга составляет примерно 1,1 случай на 100 тысяч населения, что составляет 15-20% от числа опухолей нервной системы.

Сложность хирургии заключалась не только в тотальном удалении опухоли, но и в доступе к опухоли, который осложнял рубцово-спаечный процесс после первой операции и распространение опухоли в тело первого поясничного позвонка, а также взаимосвязь последней с магистральными сосудами: аортой и почечной артерией.





Хирургическая бригада работала в операционной около 10 часов. . После удаления новообразования был выполнен этап стабилизации позвоночника с установкой межтелового импланта, а из заднего малоинвазивного доступа (транскутанно — через маленькие отверстия) — выполнили транспедикулярную фиксацию позвоночника. Установленная металлическая конструкция будет держать позвоночник, поскольку само тело позвонка разрушила опухоль.

После операции пациентка провела еще 15 дней в нейрохирургическом отделении. По словам женщины, что начала уже подниматься на ходунках после удаления дренажных систем. Сейчас ее нога уже не болит, но ей все еще непривычно думать о том, что у нее имплант и шурупы в спине.

Тамара выражает благодарность профессионалам и медицинскому персоналу НИИТО за их внимательность и заботу. Она отдельно выделяет медбрата Павла, который оказал ей большую помощь.





В настоящее время пациентка планирует отдых и послеоперационный контроль у нейрохирургов. На своей любимой даче она будет восстанавливать силы и беречь свое здоровье.

Если бы Тамаре не сделали операцию, опухоль продолжала бы расти, разрушать позвоночник и увеличивать вероятность получения патологического перелома позвоночника.



Напомним, в Новосибирске 60 пациентов и врачей эвакуировали из больницы.