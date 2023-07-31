В Новосибирске молодая девушка умерла в запертой квартире

В Новосибирске спасатели МАСС обнаружили труп 26-летней девушки в запертой квартире.

Тело 26-летней девушки обнаружено в закрытой квартире на улице Лазурная в Новосибирске.

Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в "ВК".

Как уточнили спасатели, за помощью спецслужб обратились родственники девушки. Она не выходила на связь с близкими и не открывала дверь.

Прибывшие "массовцы" обеспечили доступ в жилище, где и была обнаружена девушка.

Тело передано родственникам.

Как ранее писал Сиб.фм, 29 июля в одной из квартир Дзержинского района Новосибирска спасатели обнаружили тело 47-летней женщины. Спасателям пришлось вскрыть дверь, чтобы получить доступ к помещению. Жители дома на Промышленной улице обратились за помощью, так как женщина не выходила из своей квартиры в течение продолжительного времени.