В Новосибирске мужчина вышел на улицу с плакатом в поисках любви

В Новосибирске прохожие заметили мужчину, который решил найти вторую половинку весьма оригинальным способом.

В Новосибирске молодой человек с плакатом вышел на улицы города, чтобы найти любовь. Сибиряк обещает отвезти даму сердца в Ниццу.

"Ищу любовь — и в Ниццу", — гласит надпись на плакате. Фото с ищущим отношения мужчиной опубликовано в паблике "Нетипичный Новосибирск" в "ВК".

Надпись выполнена красным маркером на желтом фоне. Парень творчески подошел к оформлению плаката, изобразив на нем яркое сердце и летящий в небе самолет.

Увенчалась попытка молодого человека успехом или нет, не сообщается. Но внимание он точно привлек.

Как ранее писал Сиб.фм, 30 июля в метро Новосибирска был замечен Человек-паук, выполнявший необычные трюки.