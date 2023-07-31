В Новосибирске назвали даты выплаты пособий в августе

В Новосибирской области в августе выплатят социальные пособия за июль.

Жителям Новосибирской области в августе выплатят социальные пособия за июль. График выплат опубликовали на сайте Социального фонда России.

Единый день выплат — 3 августа. В этот деть деньги смогут получить беременные женщины и члены семьи призывников, а также выплатят пособия по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, на детей до 17 лет, по рождению и усыновлению первого ребенка до 3 лет.

5 августа выплачиваются пособия из материнского капитала.

16 августа начинаются адресные выплаты семьям школьников на подготовку к новому учебному году.

Власти некоторых регионов России уже запланировали выплаты для подготовки школьников к новому учебному году. В ряде субъектов такие выплаты станут ежегодными. При этом, размер школьных выплат и условиях их начисления регион определяет самостоятельно, исходя из финансовых возможностей местного бюджета. Так, для детей школьного возраста из многодетных семей, проживающих в семьях с низким уровнем доходов в Новосибирской области положена выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Однако начислять подобные единовременные пособия будут только многодетным и малоимущим семьям, а также родителям, которые являются участниками боевых действий или их ветеранами, и семьям с детьми-инвалидами. От самих семей потребуется личное заявление в отдел соцзащиты и документы, подтверждающие причастность к выше перечисленным категориям.