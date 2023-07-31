В Новосибирске неизвестный мужчина разгромил лифт дома

В Новосибирске жители дома ищут мужчину, который разгромил лифт.

В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, мужчина с татуировками по неизвестной причине разгромил лифт дома на улице Сухарная, 96/3. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

На опубликованных кадрах видно, что неизвестный заходит в лифт, нажимает кнопки, а дальше начинает спарринговаться с блоком управления лифта. Сначала "боец" бьет панель руками, а затем наносит сильные удары ногой.

По словам жителей дома, сейчас они пытаются его найти, чтобы предъявить счёт на ремонт лифта.

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