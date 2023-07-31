сегодня
01 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
сегодня
01 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
вчера 23:00
общество проиcшествия

В Новосибирске неизвестный мужчина разгромил лифт дома

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске жители дома ищут мужчину, который разгромил лифт.

В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, мужчина с татуировками по неизвестной причине разгромил лифт дома на улице Сухарная, 96/3. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "АСТ-54".

На опубликованных кадрах видно, что неизвестный заходит в лифт, нажимает кнопки, а дальше начинает спарринговаться с блоком управления лифта. Сначала "боец" бьет панель руками, а затем наносит сильные удары ногой.

По словам жителей дома, сейчас они пытаются его найти, чтобы предъявить счёт на ремонт лифта.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске пьяная беременная женщина устроила дебош в общежитии.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в