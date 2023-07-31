В Новосибирске опубликованы фото погибших в июле 2023 участников СВО

Опубликованы фотографии участников СВО из Новосибирской области, которые погибли в июле 2023 года.

Военнослужащие из Новосибирской области продолжают героически исполнять долг по защите Родины в зоне СВО. К сожалению, не обходится без потерь. Среди погибших — как мобилизованные, так и бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны страны.

Издание "МК в Новосибирске" опубликовало трагическую фотоподборку новосибирцев, которые скончались в зоне СВО в июле 2023 года. Среди них — 19-летний гранатометчик Анатолий Логинов из Чулыма, бизнесмен из Усть-Тарки Александр Стерликов, доброволец "Дава" из Кыштовского района и другие.

Как отмечает "МК", точное количество погибших бойцов не известно.

Сиб.фм приносит соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

21-летний Даниил Стародубцев из Куйбышевского района геройски погиб 8 июня 2023 года. Молодой человек был мобилизован в зону СВО в октябре прошлого года. Ранее он уже был ранен, но после госпиталя вернулся в строй.

Известно, что Даниил после школы получил профессию сварщика, в родном Куйбышевском районе он работал пожарным.

Дмитрий Венский из Оби скончался 13 июля во время минометного обстрела в Запорожской области. Младший сержант служил связистом на передовой. На СВО Дмитрий отправился, не задумываясь, так как молодой человек равнялся на родственников. Его отец и дядя — военные. Героя посмертно наградили Орденом мужества.

Снайпер Давид Гнездовский из Кыштовского района в зоне спецоперации получил позывной "Дава". Ранее сибиряк служил в Росгвартии, на СВО он служил в составе Отдельной дивизии специального назначения "Ветераны".

По сообщению издания "Правда Севера", 10 июня Гнездовский получил множественные осколочные ранения. От полученных травм он скончался в госпитале Луганска.

Бизнесмен Александр Стерликов из Усть-Тарки был мобилизован в сентябре 2022 года. Буквально в апреле 2023 года он приезжал в отпуск, но 25 июля скончался на СВО при выполнении боевой задачи.

Как ранее писал Сиб.фм, родственники бойца ЧВК "Вагнер", который погиб в ходе спецоперации, просят признать их сына ветераном боевых действий.

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