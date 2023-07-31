В Новосибирске планируют провести реконструкцию школы №103 на улице Фадеева

Школу №103 на улице Фадеева планируют реконструировать в Новосибирске.

В Новосибирске хотят провести ремонт школы №103, расположенной на улице Фадеева. Информация об этом появилась в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска».

К зданию школы сделают пристройку на 275 мест. Проект планируют реализовать уже в 2025 году. Тем не менее, сумму на реконструкцию ещё не заложили в бюджет.

Школа №103 была построена в 1964 году. Сейчас она рассчитана на 600 учеников.

Напомним, что мать десятерых детей Зинаида Иост рассказала, сколько планирует потратить на подготовку к школе и дала советы по экономии. В этом году в школу 1 сентября пойдут шесть её детей и каждый из них нуждается в обновках.

Ранее «Сиб.фм» писал, что родители российских школьников создали петицию с обращением к президенту Владимиру Путину, в которой попросили главу государства о материальной поддержке.