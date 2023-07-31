В Новосибирске центр ЧВК «Вагнер» прекратил набор бойцов

ЧВК «Вагнер» перестала проводить набор военнослужащих в Новосибирске.

Центр найма частной военной компании «Вагнер» в Новосибирске приостановил свою работу. Официальные Telegram-каналы ЧВК сообщают, что все региональные центры не будут заниматься наймом новых военнослужащих в течение неопределенного периода.

Это объясняют тем, что желающих присоединиться к наёмной армии уже достаточно.

Сейчас бойцы, переброшенные в Беларусь, тренируют механизированные бригады вооруженных сил.

Ранее Сиб.фм сообщал в Новосибирске погибшего бойца ЧВК "Вагнер" просят признать ветераном боевых действий. Мать и отец военнослужащего рассказали, что в марте 2023 года их сын отправился добровольцем в зону СВО. Спустя 2 месяца он погиб в бою.