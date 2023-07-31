В Новосибирске разрушенный взрывом газа дом на Линейной снесут в августе

В Новосибирске работы по сносу дома на улице Линейной завершат в середине августа.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о завершении сноса дома после взрыва газа. Работы будут закончены к середине августа. Об этом градоначальник сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве 31 августа.

«По Линейной мы в целом проблему решили. Заканчиваются работы по сносу здания, в середине августа планируется окончание этих работ», — цитирует ТАСС Анатолия Локтя.

Как ранее писал Сиб.фм, 9 февраля в пятиэтажке по улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. В результате обрушения двух подъездов погибли 15 человек, девять пострадали.

После инцидента были задержаны двое жителей Омска, которые под видом газовщиков проводили работы в квартирах лома на Линейной.

Как ранее писал Сиб.фм, разбор дома на Линейной начался в июне 2023 года. Здание закрыли от посторонних забором и выставили охрану. Срок работ по сносу здания — до 22 августа 2023 года. Сами работы начнутся 18 июля. Подрядчик — ООО "Эверест", работы заказали в МКУ "УКС" Новосибирска.

Напомним, петиция о создании на месте дома №39 на улице Линейной в Новосибирске мемориала памяти появилась в регионе.

"Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк", — говорится в обращении к горожанам