В Новосибирске задержали молодую пару за серийные хищения из магазинов

В Новосибирске молодая пара воровали продукты в магазинах.

В Новосибирске была задержана молодая пара, которая занималась серийными кражами в продуктовых магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе АБ "Гвардия".

По данным агентства, последнюю попытку воровства пара совершила в пятницу, 28 июля. Они набрали товаров в одном из магазинов Кировского района и попытались унести их незаметно. Однако продавцы заметили эту попытку и нажали тревожную кнопку.

Как выяснили сотрудники "Гвардии", пара уже давно занималась кражами продуктов, и на их счету было уже 21 преступление, а общая сумма украденного составила более 49 тысяч рублей.

«Наглые воры, к которым на этот раз фортуна повернулась спиной, были переданы полиции», — отметили "гвардейцы".

Напомним, в Новосибирске пьяная беременная женщина устроила дебош в общежитии.