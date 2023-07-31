В Новосибирской области в начале августа потеплеет до +33 градусов

В Новосибирской области синоптик Кичанова предупредила о дождях и потеплении до +33 градусов в августе.

В начале августа в Новосибирской области ожидается дождливая погода. Об этом корреспонденту МК-Новосибирск сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Синоптик предупредила о возможных осадках и потеплении до +33 градусов.

С её слов, средняя температура в регионе ночью составит от +18 до +22 градусов, а днем – от +23 до +28 градусов. В некоторых местах возможно потепление до +33 градусов. Она также добавила, что в первой декаде августа ожидаются дожди различной интенсивности и грозы.

Помимо этого, 2-3 августа температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов, а днем – от +22 до +28 градусов. С 3 по 6 августа погода потеплеет до +25 градусов. В Купино и Карасуке температура воздуха может достигать +32 градусов.

Напомним, в Новосибирске в середине недели начнётся 30-градусная жара.