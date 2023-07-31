В зоне СВО погиб мобилизованный Андрей Гавриленко из Новосибирской области

В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО Андреем Гавриленко.

В зоне СВО погиб мобилизованный из Болотнинского района Новосибирской области Андрей Гавриленко. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "Новосибирск скорбит".

По данным сообщества, мужчин был мобилизован в октябре 2022 года. Гавриленко служил в народной милиции ДНР командиром отделения. 8 июня он скончался.

Прощание с бойцом состоится 2 августа с 12:00 до 14:00 в зале похоронного дома.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске центр ЧВК «Вагнер» прекратил набор бойцов.