сегодня
01 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
сегодня
01 сентября, 01:06
пробки
0/10
погода
+16.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
вчера 23:48
общество

Врач назвал идеальный продукт для повышения тестостерона у мужчин

Freepik, authors: Jun

Для выработки тестостерона мужчине необходим белок.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал в беседе с Pravda.Ru, что повысить уровень тестостерона в орагнизме мужчины может белок. Идеальный его источник — нежирные сорта мяса.

Кроме того, специалист рекомендует добавить в рацион свежие овощи и фрукты, которые являются богатым источником витаминов и клетчатки.

Банный подчеркнул, что питание не решит всех вопросов здоровья, поэтому при возникновении проблем стоит сдать анализ на уровень тестостерона в крови и быть на связи с врачом.

Напомним, врач Мянник рассказал о ключевых правилах безопасного секса.

#мужчины #продукты #питание #рацион
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в