Врач назвал идеальный продукт для повышения тестостерона у мужчин

Для выработки тестостерона мужчине необходим белок.

Эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал в беседе с Pravda.Ru, что повысить уровень тестостерона в орагнизме мужчины может белок. Идеальный его источник — нежирные сорта мяса.

Кроме того, специалист рекомендует добавить в рацион свежие овощи и фрукты, которые являются богатым источником витаминов и клетчатки.

Банный подчеркнул, что питание не решит всех вопросов здоровья, поэтому при возникновении проблем стоит сдать анализ на уровень тестостерона в крови и быть на связи с врачом.

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