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общество

Врач Зайцев предупредил о последствиях ночного храпа

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Храп по ночам — верный признак появления аденоидов.

Сильный храп по ночам и затруднение носового дыхания являются главными признакими появления аденоидов. Об этом изданию NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

«Нос сам по себе чистый, но не дышит. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи. Это провоцирует кашель», — подчеркнул врач.

Кроме того, по словам Зайцева, к симптомам аденоидов относятся синяки под глазами, бледный вид, снижение умственных способностей и гиперактивность.

Напомним, врач Лебедева перечислила способы наладить режим сна.

#здоровье #врач #симптомы #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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