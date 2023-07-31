Жителя Новосибирска осудили за незаконную продажу краснокнижного Сибирского осетра

В Новосибирске Ленинский суд вынес приговор по делу о незаконно продаже Сибирского осетра, занесенного в Красную книгу.

Житель Новосибирска приговорен к одному году лишения свободы за торговлю Краснокнижной рыбой. Он продал одну особь редкого Сибирского осетра весом в 3,7 килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На след злоумышленника сотрудники ФСБ вышли через сайт объявлений. Там мужчина разместил объявление о продаже осетра.

В суде новосибирец полностью признал вину. Он был признан виновным по ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ).

Ленинский районный суд приговорил рыбного бизнесмена к 1 году лишения свободы условно.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области в период действия нерестового запрета сотрудники речной полиции возбудили 11 уголовных дел. По данным пресс-служба УТ МВД РФ по СФО, браконьеры выловили рыбы на 486,5 тыс. рублей.

Напомним, в июле в Новосибирске в реку Обь выпустили 8622 особей нельмы. Зарыбление произвели на участке рядом с парком "Арена", чтобы компенсировать причиненный строительством ущерб природе.