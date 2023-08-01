Геннадий Литвин: «Это больше, чем автозвук. Это — сообщество»

22 июля в Новосибирске прошёл XXVI этап чемпионата автозвукового спорта EMMA-РОССИЯ. Подобные мероприятия в городе проводят ежегодно с 2000 года. Данный вид спорта направлен на популяризацию качественного звука в машинах и привлечение молодёжи к профессиям, связанными с автомобилями. Президент «EMMAРоссия» Геннадий Литвин рассказал, что из себя представляет автозвук и EMMA.

Как вы думаете, почему в народе «автозвук» не любят?

На мой взгляд, проблема в названии. Автозвук – имя нарицательное. Это что-то громкое, ездящее по улицам. Не думаю, что это правильно. Потому что автозвук и звуковые системы в автомобилях могут быть разными: громкими, качественными, громкими и качественными. Когда люди слышат, что мы занимаемся автозвуком, они думают, что мы делаем машины, которые очень громко ездят по улицам и портят их покой. Это не очень всем нравится.

Как давно этим занимаетесь и с чего всё началось?

Я в спорте 25 лет. Сначала это было интересным хобби, потом оно превратилось в работу. Затем появились соревнования.

Однажды я отправил своего сотрудника в Москву, чтобы он стал судьёй нового движения автозвукового спорта. Он вернулся и сказал, что теперь он настоящий судья с сертификатом. На следующий год я сам. Это был 2004 год. В 2006-ом я уже поехал в Европу, а в 2007-ом отправился на своей машине на соревнования в Австрию. Там занял первое место и больше не участвовал в конкурсах, зато начал активно участвовать в автозвуковом движении России. И с 2010 года являюсь руководить EMMA России. Это интересно, но очень тяжело. Потому что много городов, перелётов, переездов. Приходится много общаться с совершенно разными людьми.

В 2006–2008 средний возраст спортсменов был 30+. Сейчас же юноши в 18 лет получают права, сразу приезжают на машинах и соревнуются. Вообще возрастных границ у нас нет. Самому младшему участнику — 18, самому старшему — 63 года.

Как появилась EMMA и что это такое?

Собрались несколько граждан с разных стран и решили делать соревнования. На тот момент это была американская организация АЯСКА, из которой все эти люди вышли, сделали свой формат соревнований и назвали его ЕММА. Главный офис тогда располагался в Германии. Сейчас в организацию входят 60 стран. Мы — международный формат. Победители российского финала получают путёвку на соревнования в Европу.

Что изменилось за 26 лет?

Практически ничего. Меняются определённые моменты в правилах, ужесточаются требования безопасности. Мы все дружно пытаемся найти компромисс между качественной и безопасной установкой — это сложно.

Поменялась ли аудиотехника за эти годы?

26 лет назад аудиосистема состояла из головного устройства, усилителя и двух колонок. Сейчас она тоже состоит из головного устройства, усилителя и двух колонок. Конечно, выходят новые модели и бренды, появляются аудиосистемы именно для участия в соревнованиях, чтобы получить более качественный звук. В России разработали процессор с крутым качеством звука. Участник, имеющий такую установку и правильно её настроивший, имеет потенциал на победу.

Звучит так, словно побеждает тот, у кого есть деньги на технику...

Нет. Конечно, дорогое оборудование даёт больше шансов на победу, потому что там использованы технологии, которых нет в простейших устройствах. Но надо ещё иметь ум, знания и опыт, чтобы эту систему правильно установить и настроить. После этого, конечно, можно и победить. Но это всё не так просто — взял, поставил и всё заработало. Хотя есть и такие товарищи, которые поставили сабвуфер, подключили усилитель к телефону, и вот так и ездят. Но это не для соревнований, а так — поиграться, повеселиться. А если мы говорим о профессиональных соревнованиях, то там уже правила, регистрация, регламент. Всё должно им соответствовать. И Россия делает свои продукты, чтобы к этому стремиться.

Расскажите, в чём цель соревнований?

Одна из наших задач — популяризировать автозвуковые бренды. Мы организовываем чемпионаты не за свои деньги, а за деньги спонсоров, представителей официальных брендов, которые производят автомобильную и автозвуковую технику. Мы делаем это, чтобы развивались технологии и придумывались новые устройства для автомобилей, мотоциклов. То есть, цель чисто маркетинговая. Но есть ещё и социальная – популяризация автозвуковых брендов плюс занятие для молодёжи. Чтобы она не занималась плохими вещами в подворотнях, а увлекалась чем-то. Чтобы энергия в мирное русло направлялась.

Расскажите о планах на будущее.

В России проводили финал этап чемпионата Европы в 2003 году. Мы думали сделать похожее мероприятие – чемпионат мира.

Какие планы уже начали реализовываться?

До момента, когда начали закрываться границы, в Европу на финалы ездило очень много россиян – в последний раз поехало 35 машин. У нас очень сильная школа, причём обучаются этому сами. Мы думаем сделать так, чтобы автозвук в России стал официальной профессией.

Сколько движение автозвука насчитывает человек?

В одном сезоне 10 этапов. В одном этапе 100 машин. То есть 1000 человек в один сезон.

Сколько в Новосибирске человек участвует в соревнованиях?

Примерно 200. Но занимаются этим гораздо больше людей, не все участвуют. В этом году участвовало 50 человек.

В каких ещё городах проходят фестивали?

От Петербурга до Владивостока. Охватываем всю страну.

Расскажите какую-нибудь забавную историю, связанную с соревнованиями.

Есть такая традиция – на финале каждая страна как-то отмечается, для чего имеет свою зону со столами. Из своей страны участники везут угощения. Из России всегда привозят водку, сало, печенье, конфеты в огромных количествах. Столы просто ломятся. И возле наших столов всегда больше всех людей.