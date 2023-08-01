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общество

Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах

Фото: «Ночные волки» в Тюмени / взято из соцсетей организации

Мотоциклисты из Новосибирска организовали мотопробег по городам России «Боевой путь Сибири», который проходит по маршруту следования 150-ой Сибирской добровольческой дивизии.

Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» уже посетили несколько городов в рамках мотопробега «Боевой путь Сибири».

Фото Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах 2

«По всему пути следования наша колонна посетит монументы памяти воинам и труженикам Великой Отечественной войны, возлагая цветы и отдавая дань памяти героям. Далее в путевом листе Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москва и город Белый в Тверской области. В город Белый прибудем 8 августа, преодолев 3 803 км», — объяснил президент Новосибирского отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергей Забашта.

Фото Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах 3

Мотоциклисты прибыли в Омск вечером 29 июля. Уже на следующий день они возложили цветы к монументам в парке Победы и развернули Знамя Победы.

Фото Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах 4

«Для нас была организована экскурсия в Музейный комплекс воинской славы омичей, где рассказали о воинах-сибиряках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Посетили и Штаб общественной поддержки “Единой России”», — рассказывают мотоциклисты из Новосибирска в своих соцсетях.

Фото Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах 5

Они также отметили, что в результате встречи к мотопробегу решили присоединиться их коллеги из омского отделения.

Фото Мотоциклисты из Новосибирска посетили музеи боевой славы в двух сибирских городах 6

Следующей остановкой стал город трудовой доблести Тюмень. Там мотоциклисты посетили музей боевой славы «Память» клуба имени А. Кижеватова, возложили цветы в сквере имени П. П. Потапова, почтили память судостроителей, а также возложили цветы на мемориале «Вечный огонь».

«Впереди путь в Екатеринбург и Пермь», — заявляют «Ночные волки».

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Диана Джафарова
журналист

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