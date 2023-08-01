Под Новосибирском «черных лесорубов» установили с помощью квадрокоптера

В Новосибирской области устанавливают объем ущерба от «черных лесорубов».

В Новосибирской области на территории Мошковского лесничества с помощью квадрокоптера обнаружили «черных лесорубов», которые незаконно рубили лес. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

По данным ведомства, в ночь на 28 июля сотрудники отдела организации государственного лесного контроля выехали на территорию Мошковского лесничества с квадрокоптером и с помощью него обнаружили незаконную рубку.

На место была вызвана полиция. Сейчас сотрудники Минприроды устанавливают ущерб.

Напомним, в Новосибирске полицейский арестован по делу об убийстве девочки.