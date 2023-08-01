В Новосибирске полицейский арестован по делу об убийстве девочки

В Новосибирске по делу об убийстве девочки арестовали сотрудника полиции.

В Новосибирской области арестовали начальника Усть-Тарского отделения полиции Александра Кунца. Его задержали делу об убийстве 15-летней девочки в 2010 году.

Решение об этом принял Центральный суд Новосибирска. Глава отделения полиции будет находиться под стражей до 18 сентября 2023 года.

Ранее по этому же делу арестовали двух бывших сотрудников полиции.

Наталья Матюхина пропала в 2010 году, последний раз её видела подруга. Спустя 13 лет, 27 июля 2023 года, следователи по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двух бывших и одного действующего сотрудника территориальных органов внутренних дел Новосибирской области. Также мужчинам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного-движения), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основанием и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ», — прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.