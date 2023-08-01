В Новосибирске суд арестовал экс-полицейских по делу об убийстве 15-летней девочки

В Новосибирске арестовали бывших полицейских, которые подозреваются в убийстве 15-летней девочки в 2010 году.

В Новосибирске во вторник, 1 августа, Центральный районный суд отправил в СИЗО бывших полицейских Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея на полтора месяца. Они подозреваются в убийстве 15-летней девочки Натальи Матюхиной в 2010 году в Усть-Таркском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Наталья Матюхина пропала в 2010 году, последний раз её видела подруга. Спустя 13 лет, 27 июля 2023 года, следователи по делу задержали двух бывших полицейских и одного действующего.

«На протяжении этого времени следователи совместно с сотрудниками МВД по Новосибирской области тщательно собирали, систематизировали и проверяли информацию, которая способствовала установлению обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и причастных к этому лиц. Проводятся комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в СК.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске год назад мигрант Хамроев зарезал 17-летнюю школьницу.