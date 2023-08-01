Под Новосибирском две фуры съехали в кювет в результате ДТП

В Новосибирской области на трассе столкнулись три фуры.

В Новосибирской области на трассе между Ордынским и Новым Шарапом столкнулись три фуры. Об этом сообщили в тг-канале «АСТ-54 Black».

По данным сообщества, авария произошла 1 августа. По словам свидетелей, два тягача не смогли разъехаться на трассе и оказались в кювете. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Официальной информации от Госавтоинспекции пока нет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девушка на электросамокате сбила 10-летнего ребёнка на тротуаре.