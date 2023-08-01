Под Новосибирском вдовец обжалует приговор водителю о гибели двоих дочерей в ДТП

Житель Новосибирской области обжалует приговор водителю Honda CR-V, который сбил его жену и детей на пешеходном переходе.

Житель Новосибирской области Евгений Берсенев обжалует приговор виновнику ДТП, в результате которого погибли его жена и двое дочерей. Суд отправил 71-летнего водителя Honda CR-V в колонию-поселение на 2 года, однако вдовец не согласился с таким наказанием.

Напомним, страшная авария произошла в Искитиме 9 ноября 2022 года. Тогда пожилой мужчина на Honda CR-V не сбавил скорость перед пешеходным переходом и не убедился, что дорога свободна. Он сбил женщину с двумя детьми, которые шли в детский сад. Один ребёнок погиб на месте, а мать со второй дочерью умерли в реанимации.

Перед судом Евгений Берсенев заявлял, что желает сурового наказания виновнику, однако защите обвиняемого удалось добиться достаточно мягкого приговора за смерть троих человек.

"Нет, я не согласен с этим приговором. Будем подавать апелляцию", — заявил вдовец в беседе с Сиб.фм.

Евгений надеется, что срок лишения свободы виновнику увеличат.

"Хотелось бы, чтобы он побольше подумал, что натворил", — отметил он.

Помимо этого, Евгений рассказал, что с ноября 2022 года ни виновник ДТП, ни его родственники и не позвонили ему. Обвиняемый принес извинения только выступая с последним словом в суде.

"Ну он в последнем слове что-то промямлил, извинился, адвокат ему шептал под диктовку", — добавил Евгений.

Также по решению суда 71-летний мужчина обязан выплатить Евгению Берсеневу 3 миллиона за смерть жены и двух детей. У Евгения остались еще двое детей.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском 70-летнему мужчине вынесли приговор после смертельного ДТП.