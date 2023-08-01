Под Тюменью подросток спровоцировал ДТП, в котором пострадали пять человек

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Тюменской области 17-летний подросток за рулем «Нивы» устроил ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе он сам. Авария произошла минувшей ночью на автодороге Исетское – Упорово, пишет «Вслух.ru».

Известно, что юный водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан». В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 19-летняя пассажирка «Нивы» и двое пассажиров Nissan — 48 лет и 41 года.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, под Новосибирском две фуры съехали в кювет в результате ДТП.