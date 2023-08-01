Прокуратура возобновила уголовное дело об умершей от менингита школьнице под Новосибирском

В прошлом году девочка попала в больницу под Новосибирском, где впала в кому и вскоре умерла.

В Новосибирской области возобновили расследование смерти 12-летней Ангелины В., скончавшейся в одной из региональных больниц в прошлом году. Ранее следователи не нашли вины медиков в смерти девочки и закрыли дело. Однако прокуратура отменила решение СК и возобновила рассмотрение.

Напомним, осенью 2022 года у девочки резко подскочила температура и заболела голова. В больнице маме Ангелины сказали, что у ребенка обычное ОРВИ. Но спустя несколько часов она впала в кому, а еще через 12 дней скончалась.

Гистологическое исследование выявило, что у Ангелины был менингит. Мама девочки была уверена, что ее можно было спасти. Однако следователи в итоги закрыли уголовное дело, возбужденное по статье о причинении смерти по неосторожности.

Женщина не сдалась и обжаловала решение в прокуратуре, указав на ошибки медиков, по ее мнению. Прокуратура согласилась с доводами и возобновила дело.

Ранее прокуратура начала проверку в детском садике под Новосибирском после жалоб родителей.