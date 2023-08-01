Самолёт из Новосибирска вернулся в Толмачёво из-за неисправности

Рейс Новосибирск—Сургут вернули в Толмачёво из-за технической неисправности.

В понедельник, 31 июля, авиарейс из Новосибирска в Сургут компании S7 прервался из-за технической неисправности. Самолёт развернули и посадили снова в Толмачёво. Об этом сообщили в новосибирской транспортной прокуратуре. Также в ведомстве начали проверку обстоятельств рейса.

По данным прокуратуры, самолёт Embraer 170 вылетел из Толмачево 31 июля. Спустя непродолжительное время после вылета, около 13:00, воздушное судно вернулось в Толмачёво в связи с технической неисправностью.

На борту самолёта были 78 пассажиров, в том числе 13 детей. Всех их направили в Сургут на резервном самолёте.

Прокуратура начала проверку исполнения закона о безопасности полётов и правах пассажиров самолётов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске до конца года завершат испытания самолета SSJ New. Их проводят в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина. Первоначально будут проведены короткие испытания для подготовки к первому вылету, а затем последуют более продолжительные проверки. Ожидается, что в ноябре-декабре этого года испытания будут завершены.