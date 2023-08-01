Смертельная магия: в Новосибирске шокировали куклой Вуду в гробу

В Новосибирске выставили на продажу магическую куклу Вуду в гробу за 25 тысяч.

В Новосибирске на площадке объявлений "Авито" появилось необычное предложение — кукла Вуду с гробом, которую можно приобрести за 25 тысяч рублей. Владелец Вуду предупреждает потенциальных покупателей о сильном духе, который присутствует у этой игрушки.

В описании объявления продавец указывает, что кукла обладает сильным обрядческим духом и ее использование следует осуществлять на свой страх и риск. Также он подчеркивает, что данная кукла не предназначена для детей и рекомендует не использовать ее в негативных целях.

Также он отмечает, что кукла Вуду может быть полезна в различных сферах, например, как инструмент фокусировки или для выполнения магии. Он также упоминает о возможности использования куклы в сочетании с травяными благовониями.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска продаёт приносящий богатство шаманский бубен за 1,5 миллиона рублей.