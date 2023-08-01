сегодня
01 сентября, 09:22
пробки
4/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
сегодня
01 сентября, 09:22
пробки
4/10
погода
+17.9°C
курсы валют
usd 91.59 | eur 100.9
сегодня 07:58
общество

В Новосибирске директор фирмы получил условный срок за гибель установщика окон

Фото Сиб.фм

Директор компании из Новосибирска получил условный срок за гибель рабочего при монтажных работах.

Директора коммерческой организации из Новосибирска осудили за гибель рабочего на 2,5 года условно. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Фирма заключила договор на установку окон в посёлке Красный Яр к северу от Новосибирска. Директор компании допустил работы на площадке рабочего, который не прошёл обучение и медицинское освидетельствование. В результате установщик окон упал с высоты, и позже скончался в больнице от полученных травм.

Директора фирмы судили, и вынесли приговор: 2,5 года лишения свободы условно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек написали заявления в полицию на пенсионерку, которая вывесила на балконе флаг Украины. Согласно законодательству РФ, флаг снять невозможно, так как он не считается экстремистским символом.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Сергей Щукин
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в