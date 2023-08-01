В Новосибирске глава Совета отцов объяснил пользу увеличения призывного возраста

В Новосибирске глава Совета отцов Майоров предложил изменить предел призывного возраста.

В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров прокомментировал, что в 30 лет человек осознанно принимает решение о поступлении в армию и понимает его необходимость. Об этом он рассказал изданию МК-Новосибирск.

"30 лет – это оптимальный возраст для того, чтобы осознанно идти служить. А вот 18 – рано. Лучше призывать с 21-го, так как человек успеет набраться опыта, получить высшее образование", — отметил Майоров.

Кроме этого, глава Совета отцов предложил изменить оба предела призывного возраста – с 18-27 лет до 21-30 лет. Он считает, что что лучше призывать молодых людей с 21 года, так как к этому времени они успеют набраться опыта и получить высшее образование.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров поддержал увеличение призывного возраста в России.