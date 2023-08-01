В Новосибирске ищут проектировщика для ремонта Димитровского моста

В Новосибирске отремонтируют Димитровский мост.

В Новосибирске запланировали отремонтировать Димитровский мост. Для этого нужно сначала сделать проектно-сметную документацию — за эти работы МКУ «Гормост» готов заплатить почти 600 тысяч рублей.

Конкурс на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Согласно условиям контракта, исполнитель обязан обследовать мост и по полученным данным создать план ремонтных работ.

За проектно-сметную документацию и инженерные изыскания компания-исполнитель получит почти 600 млн рублей.

Сроки самого ремонта при этом пока неизвестны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на мосту через Обь под Новосибирском 29-летнего рабочего убило током. Инцидент произошел, когда электропровод соскочил с изолятора и оказался висящим в воздухе, представляя опасность для окружающих. Сотрудник решил оперативно разобраться в произошедшем и приблизился к опасному месту. Он неожиданно попал в шаговое напряжение и, получив сильный удар током, скончался на месте происшествия. Несмотря на оперативные меры, спасти его не удалось.