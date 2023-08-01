В Новосибирске концентрация продаж квартир в новостройках в 4 раза выше, чем в области

Эксперт по недвижимости Николаев рассказал о продаже новостроек в Новосибирске.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области сделан подробный анализ продаж новостроек по ДДУ за первое полугодие 2023 года. За 6 месяцев на тысячу жителей Новосибирска было заключено 8,46 договоров участия в долевом строительстве, а по остальным локациям региона – 2,09. Об этом рассказал независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Основная причина заключается в отсутствии строящихся МКД в большинстве небольших поселений области. Кроме Новосибирска строительство многоэтажных домов сконцентрировано в Новосибирском районе и пригородах мегаполиса.

"Сейчас после роста доли ипотеки под ИЖС, можно ждать снижение доли Новосибирска в общем объеме ДДУ. В первом полугодии она составила 84,9%", — отметил эксперт.

Также, по словам Сергея Николаева, в Новосибирске в тройку лидеров по продажам на тысячу жителей входят Октябрьский, Заельцовский и Центральный районы. Ленинский район, не смотря на высокие продажи, только на 5 месте из-за большой численности населения и высокой доле продаж по договорам купли-продажи.

"В Советском районе самые низкие продажи в городе из-за отсутствия земельных участок под МКД," — добавил он.

Дефицит новостроек в районе частично закрывается стройками в Кольцово, Ложке и Эко квартале Akadem Klubb, в котором на прошлой неделе ввели первый дом.

Напомним, цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла на 4% за семь месяцев.