В Новосибирске мошенники начали звонить жертвам под видом сотрудников ФСБ

Сегодня, 1 августа, в ГУ МВД России по Новосибирской области прошёл брифинг на тему «Преступления в сфере IT»: полицейские рассказали об уловках мошенников, как их раскусить и какие дела чаще всего раскрываются.

- Ваш сын попал в беду!

- На ваше имя мошенники пытаются взять кредит!

- Вам повезло: вы стали обладателем крупного...

Вот уже десять лет эти фразы-крючки используют мошенники. В первом случае – схема отрабатывается на пенсионерах, преимущественно ночью. Жертв третьего вида аферисты отлавливают на специальных сайтах и в соцсетях. Во вторую ситуацию попадал почти каждый взрослый житель Новосибирска.

Как рассказывает заместитель начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Новосибирской области Михаил Слабухо, тенденция в этом году такова, что стало меньше краж со счетов, но больше мошенничеств.

«В структуре преступности значимыми остаются звонки от имени банков, «предоплатные» мошенничества, инвестирование – криптобиржа, металлы, золото. Ну, и мошенничества, когда звонят пенсионерам и говорят: «ваш родственник попал в беду...» Эти звонки поступают на стационарные телефоны, — перечисляет Михаил Слабухо.

– Появляются новые не схемы, а предлоги».

Лже-следователи каждый день звонят россиянам и сообщают: «вы стали фигурантом уголовного дела». При этом, как убедился корреспондент Сиб.фм из личного опыта общения с мошенниками, псевдоправоохранители звонят из несуществующих Управлений и отделов: например, Вологодского МВД или Приволжского Управления по борьбе с коррупцией.

Чем опасны покупки в интернете?

Заместитель начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Новосибирской области говорит, что шопить в интернете год от года становится всё опаснее и опаснее.

«Мошенники создают фишинговые ссылки, сайт полностью визуально повторяет дизайн сайта. Раньше подделывали сайты банка: могли изменить одну букву латинскую на русскую. Но сейчас мошенникам трудно такие сайты подделать, потому что там сильная служба безопасности, — говорит специалист по кибербезопасности. – Раньше переводили деньги со счетов с помощью вирусного обеспечения, сейчас это фиксируют. Теперь фишинговые ссылки связаны с объявлениями о продаже на специальных сервисах. Ссылка содержит знаки оригинала и какие-то ещё символы. Человек переходит по ссылке, полагая, что вносит предоплату».

Самый дорогой звонок

Уже в этом году ущерб от деятельности мошенников в Новосибирской области исчисляется десятками миллионов рублей.

«Больше всего люди теряют при инвестировании криптовалюты, либо это – классическое мошенничество от имени банка. Ущербы достигали и семи миллионов и 12. Для каждого конкретного человека это – просто катастрофа», — добавляет Михаил Слабухо.

В Новосибирской области раскрываемость киберпреступлений составляет 30%. В 2023 году полицейские раскрыли 700 интернет-преступлений. Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по региону Елена Ганжа. Каждый день только в Новосибирской области 30 человек отдают свои деньги мошенникам.

"В 2023 году сотрудники полиции передали в суды 396 уголовных дел. Из них 30 преступлений были совершены в составе ОПГ",

— говорит заместитель начальника отдела Главного Следственного Управления.

Чтобы стать фигурантом уголовного дела, достаточно перейти по незнакомой ссылке в социальных сетях. Хотя в большинстве случаев при звонке мошенника будущая жертва «раскрывается» и сама.

«Человека спрашивают: «у вас есть счёт в этом банке?» А он отвечает: «нет, у меня вот в этом банке счёт...» Основной способ, всё-таки, это когда человеку говорят: "на вас оформлена заявка на кредит, и вам нужно прийти в банк", — продолжает Елена Ганжа. – Они идут сами в отделение банка, где сотрудники банка подают заявку. Это всё оформляется. Сотрудники банка у него неоднократно уточняют: «а не находитесь ли вы под воздействием обмана?» Граждане уверяют, что ни под каким воздействием не находятся. Получают многомиллионные кредиты, снимают средства и кладут на счета якобы безопасной банковской ячейки. По электронной почте они получают письма, где скопирован какой-то типовой документ с персональными данными. Мошенники говорят: «это – безопасная ячейка». И если человек не смог положить в этот день все средства, а банк для безопасности ограничивает суммы по операции, он идёт и на следующий день».

Сиб.фм уже рассказывал историю студентки юридического факультета вуза, которой звонили почти сутки и заставили даже раздеться на камеру. Следователи просят всех тех, кто уже попал в такую ситуацию просто перестать отвечать в мессенджерах на звонки мошенников. Как объясняет заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, сейчас аферисты перебрались в мессенджеры, потому что сотовые операторы по закону блокируют звонки с подозрительных номеров, которые начинаются на 495 и 499.

«Сотрудники банка вообще не пользуются мессенджерами! Сотрудники банка вообще не будут вам звонить и говорить, что какие-то подозрительные операции со счётом производятся. Он только может посоветовать вам обратиться в ближайшее отделение банка. Если с вашим счётом производятся подозрительные операции, то вам просто заблокируют карту»,

- продолжает Елена Ганжа.

В России — находят...

Заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области также говорит, что 30% мошенников рано или поздно попадают на скамью подсудимых, но речь только о тех, что находятся в России: зарубежные звонки установить можно, но в чужое государство никто не поедет предъявлять обвинение.

«Особого гипнотического в действиях мошенников ничего нет, но они очень настойчивы. Даже мне когда они звонили, и я кладу трубку, они звонят и звонят повторно», — подчёркивает Елена Ганжа.

У российских мошенников сейчас стало модным звонить от имени ФСБ. Доверчивым абонентам предлагается принять участие в целой спецоперации.

«Говорят, что из правоохранительных органов и сообщают, что проверяют сейчас банк: «вы возьмёте кредит, а мы всё снимаем и записываем. Вы нам поможете раскрыть преступление!»

- говорит заместитель начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.

Елена Ганжа отметила, что в 2023 году возбуждено 4,5 тысячи дел по дистанционным мошенничествам и кражам. А когда аферистов находят – на их имущество накладывается арест для того, чтобы возместить ущерб по уголовным делам. Мало кто из тех, кто решает жить с помощью обмана, владеет замками или яхтами.