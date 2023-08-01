В Новосибирске мосты на Советском шоссе будут ремонтировать круглосуточно

Мэр Новосибирска поручил ремонтировать мосты на Советском шоссе в круглосуточном режиме.

В Новосибирске на Советском шоссе мосты будут ремонтировать круглосуточно. Такое поручение дал мэр Анатолий Локоть. Решение было принято на оперативном совещании 1 августа.

Сейчас в Кировском районе Советское шоссе сузили до двух полос из-за ремонта трех автомобильных мостов. Эти меры необходимы для завершения работ к сентябрю. Со следующей недели проезд откроют по трем полосам из четырех.

Департамент транспорта и районная администрация будут контролировать подрядчика, чтобы компания выводила достаточное количество сотрудников. Это поможет выполнить работы в установленные сроки. В настоящее время объехать участок можно по двум маршрутам: улица Ватутина — улица Мира — улица Сибиряков-Гвардейцев — улица Петухова или улица Ватутина — улица Комсомольская — улица Бронная — улица Петухова / Советское шоссе.



Напомним, в Новосибирске планируют снести пятиэтажку на территории аэропорта «Толмачево».